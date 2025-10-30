Kent dokusunu korumaya çalışan İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapıyı yasal süreç kapsamında yıktı.
KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kent estetiğini korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde tespit edilen kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.
İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yapılan 729 ada 2/P parseldeki yıkım işlemi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında uygulandı. Güvenli bir alanda yapılan yıkım çalışmasının ardından molozlar toplandı.
