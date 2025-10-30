Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yapılan 729 ada 2/P parseldeki yıkım işlemi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında uygulandı. Güvenli bir alanda yapılan yıkım çalışmasının ardından molozlar toplandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kent estetiğini korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde tespit edilen kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

