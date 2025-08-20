Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla "Komşu Anne" projesi kapsamında pilot illerde eğitimlere devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması amacıyla önleyici ve destekleyici çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek ve risklere karşı bilinçli, duyarlı nesiller yetiştirmek için projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında çocuk, kadın ve ailelere yönelik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla paydaş kurumlarla iş birliklerini sürdürürken, bu kapsamda Bakanlık ve UNICEF iş birliğinde “Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi” diğer adıyla “Komşu Anne” hizmeti çalışmaları başlatıldı.

Uluslararası uygulamalarda “Childminding” olarak adlandırılan ve Türkçeye “Komşu Anne Uygulaması” olarak çevrilen bakım modelinde birden fazla çocuğun bakımının bakıcının kendi ev ortamında sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası uygulama örnekleri ile Türkiye’de bu alanda yapılmış akademik çalışmalar incelenerek çalışan ebeveynlerin çocuklarına nitelikli, eğitimli bakıcılar aracılığıyla hizmet sunulması ve çocuk bakım hizmetinin ev temelli yürütülmesini esas alan projeyle ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlaması amaçlandı.

Ev ortamında nitelikli bakım hizmetinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı Komşu Anne projesinin Pilot Uygulama Eğitim Aşamasında, Ankara’da 22 Komşu Anne adayı eğitimlerini tamamladı.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

İstanbul'da ise 11 Eğitici Adayı ve 16 Komşu Anne Adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan Eğitim Programı ise 18 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı olarak toplam 27 katılımcıyla başladı. İstanbul’daki eğitimler 5 gün sürecek. Projenin başarısı için eğitimler büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek Komşu Annelerin temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek.