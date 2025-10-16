Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, Konya genelinde 93 bin 975 kursiyerle yeni döneme yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelindeki 60 aktif kurs merkezinde 93 bin 975 kursiyerin, alanında uzman eğitmenlerle yeni dönem eğitimlerine başladığını söyledi.

KOMEK'in her yaştan insanın kendini geliştirebileceği ve yeni beceriler kazanabileceği kurs imkanları sunan bir marka olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Yeni dönem öncesinde yoğun bir başvuru süreci yaşandı. Kayıt dönemi sonrası Konya genelinde on binlerce kursiyerimiz farklı branşlarda eğitimlerine başladı. El sanatlarından dijital tasarıma, spordan yabancı dile kadar geniş bir yelpazede açılan kurslarımızda kursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimine en iyi şekilde katkı sunuyoruz. Yeni dönemde tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yüz yüze ve dijital eğitim imkânlarının bir arada sunulduğu KOMEK merkezlerinde, modern sınıflar, spor salonları ve atölyelerle donatılmış güçlü bir altyapı bulunuyor. Dijital sistem üzerinden yoklama, sertifika ve katılım belgesi işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) de yeni döneme başladı. 6 bin 770 kursiyerin kayıt yaptırdığı KUZEM'de, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar çevrim içi sınıflarda eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

KUZEM; dijital teknolojiler, kişisel gelişim, yabancı dil ve el sanatları gibi farklı alanlarda sunduğu uzaktan eğitim imkânlarıyla KOMEK'in kapsayıcı eğitim anlayışını dijital ortama taşıyor.

Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM'lerde; meslek edindirme kurslarının yanı sıra kişisel gelişim, sanat, spor, dil ve teknoloji alanlarında yüzlerce branşta eğitimler devam ediyor.

Kursiyerler dönem sonunda MEB - Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarını ve e-Devlet onaylı katılım belgelerini alabilecek.