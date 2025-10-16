İzmir Bornova Belediyesi çevre bilincini artırmak amacıyla velilere yönelik eğitim programlarına başladı Düzenlenen etkinliğe geri dönüşüm malzemelerinden yapılan renkli kostümlerle katılan çocuklar anneleriyle birlikte farkındalık mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak amacıyla velilere yönelik eğitim programlarını hayata geçirdi. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve veliler sürdürülebilir bir gelecek için bir araya geldi.

Etkinlikte minikler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları rengarenk kostümlerle sahneye çıkarak çevre dostu mesajlar verdi. Plastik kullanımını azaltmak için çocuklara matara hediye edilirken, velilere organik kompost ve organik gübre ürünleri dağıtıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda atık yönetimi, kompost yapımı ve günlük yaşamda sürdürülebilir alışkanlıkların önemi anlatıldı.

'GELECEĞİ BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre duyarlılığının çocuk yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, 'Sürdürülebilir bir Bornova'yı, doğayla uyumlu bir geleceği ancak çocuklarımız ve aileleriyle birlikte kurabiliriz. Her bireyin küçük bir adımı, geleceğimiz için büyük bir fark yaratır. Biz Bornova Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.' diye konuştu.

Başkan Eşki, önümüzdeki dönemde bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılacağını ve her yaş grubuna hitap eden çevre atölyeleriyle farkındalık çalışmalarının süreceğini de ifade etti.