Konya'da Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali 12 Mayıs'ta başlıyor.

KONYA (İGFA) - Selçuklu'da teknoloji ve inovasyon kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunan, hayallerinin projeye dönüştüğü ve gençlerin yeteneklerini sergilediği Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali, bu yıl 3. kez teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Selçuklu Teknoloji Festivali, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenen festival, ülkemizin teknolojik geleceğinin inşasında gençlerin teknoloji üretimini desteklemeyi ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmayı hedefliyor. Bu yıl kapsamı genişletilerek festival formatına dönüştürülen etkinlik, 12-14 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival içeriğindeki gösteriler, müzikaller, söyleşiler, dijital oyunlar ve atölye etkinlikleriyle öğrencilere ve tüm katılımcılara teknoloji dolu bir dünya sunacak. Farklı okullardan yüzlerce öğrencinin çeşitli kategorilerde tasarladıkları robotlarla yarışacağı organizasyon Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali olma niteliği taşıyor.

Festivalin heyecan dolu ilk aşaması olan Robot Yarışmaları, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konya il sınırları içerisinde bulunan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar; Mini Sumo, Yumurta Toplayan, Temel Seviye Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Tasarla Çalıştır ve İHA Mini Drone olmak üzere yedi farklı kategoride yeteneklerini sergileyecekler. Yarışmalar devam ederken katılımcıların motivasyonunu artırmak amacıyla sahne etkinlikleri kapsamında pixel poi ışık gösterileri ve bilim gösterileri düzenlenecek. TEKNOSEL 2026 Robot Yarışmaları, ortaokul ve lise düzeylerinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 587 takım ve 1761 katılımcıyla icra edilecek.

Festivalin ikinci aşaması teknoloji yarışmaları ile devam edecek

Bu aşamada blok tabanlı kodlama yarışması mBlock ile birlikte özellikle Serbest Proje ve Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehircilik (Özel Kategori) başlıkları altında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler projelerini sergileyecek ve jüriye sunacak.

Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen Gazze Temalı Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması ile teknoloji ve sanatın harmanlandığı dijital içeriklerle Gazze'deki soykırıma dikkat çekilecek ve farkındalık oluşturulacak.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı Kısa Film Yarışması festivalin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak yerini alacak. 2026 Teknoloji Yarışmaları kapsamında mBlock kodlama kategorisinde ilkokul ve ortaokul düzeylerinde toplamda 355 öğrenci, Serbest ve Özel kategorilerde toplam 120 takım finale kalmaya hak kazandı.

Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması'nda ise lise ve üniversite düzeyinde başvurular arasından seçilen en iyi 10'ar film final aşamasında yarışacak.

Festival kapsamında düzenlenen tüm yarışmalarda, 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL tutarında ödül takdim edilecek.