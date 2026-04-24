Baykar, K2 kamikaze İHA ve 'Sivrisinek' akıllı insansız hava aracını SAHA 2026 fuarında ilk kez sergileyeceğini duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Baykar, yeni nesil insansız hava araçlarını vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.
Şirket, K2 kamikaze İHA ile 'Sivrisinek' adı verilen akıllı kamikaze insansız hava aracının ilk kez SAHA 2026'da sergileneceğini açıkladı.
Paylaşılan bilgilere göre 'Sivrisinek' İHA'nın otonom sürü uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.
K2 KAMIKAZE UAV April 24, 2026
SİVRİSİNEK Intelligent Loitering Munition
Autonomous Swarm Flight Test
It will be showcased for the first time at SAHA2026!
Istanbul Expo Center May 5-9
Yeni sistemin, sürü teknolojisi sayesinde koordineli görev icra edebilme kabiliyetiyle öne çıkarken, savunma sanayii alanında dikkat çeken fuarlardan biri olan SAHA 2026, 5-9 Mayıs tarihleri arasında görücüye çıkması bekleniyor.