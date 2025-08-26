IMCP Koçluk Türkiye, YouTube kanalında profesyonel koçluk eğitimleriyle zihinsel devrim sunuyor. Kurucu Misha Saidov’un “Koçluk faydasızdır” çıkışıyla dikkat çeken kanal, metakognitif yöntemler ve STEAM tekniğiyle kişisel gelişim yolculuğuna rehberlik ediyor.İSTANBUL (İGFA) - IMCP Koçluk Türkiye, YouTube kanalı üzerinden koçluk mesleğine ilgi duyanlar ve kişisel gelişim hedefleyenler için zengin içerikler sunarak zihinsel dönüşüm yolculuğunu başlatıyor.

IMCP Koçluk Türkiye YouTube kanalında zihinsel devrim. Profesyonel koçluk eğitimleriyle gelişimini hızlandır.

https://www.youtube.com/@IMCPKoçlukTürkiye

Şimdi, hemen Youtube Kanalımıza Abone Ol! Dönüşüme bugün başlayın. Kendinizi Ertelemeyin.

Bu kanal, zihninizi dönüştürmek, korkularınızı yönetmek ve gerçek potansiyelinizi keşfetmek, yeni nesil yaklaşımlarla tanışmak için çıktığınız yolculukta size rehberlik edecek bir merkez!.

Koçluk Sektöründe Büyük Açıklama: Misha Saidov, “Koçluk Faydasızdır' dedi ve tüm kuralları değiştirdi!

NEDEN İZLEMELİSİNİZ?

Görmediğiniz zihinsel filtrelerinizi fark edeceksiniz. Otomatik düşünce kalıplarınızı nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz.

Misha Saidov'un geliştirdiği STEAM yöntemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Koçluk eğitiminde global standartları belirleyen IMCP, YouTube üzerinden koçluk mesleğine ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen ve farklı bakış açıları arayan herkes için zengin içerikler sunuyor. Her hafta yeni videolarla birlikte “Zihninizi dönüştürmek, korkularınızı yönetmek ve gerçek potansiyelinizi keşfetmek için” rehber niteliğinde videolar sizi bekliyor.

BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINI DEĞİŞTİREN METAKOGNİTİF YÖNTEM ARTIK YOUTUBE KANALINDA: İŞTE GERÇEK DÖNÜŞÜM HİKAYELERİ!

Kanalda; koçluk eğitimi, yaşam koçluğu, bilişsel dönüşüm, metakognitif programlama, duygu yönetimi, içsel güç kazanımı ve liderlik teknikleri gibi konular ele alınıyor. Kurucu Mikhail Saidov’un hazırladığı videolarda hem ilham verici hem de uygulanabilir bilgiler yer alıyor. Ayrıca örnek vaka analizleri, koçluk teknikleri, uzman röportajları ve pratik rehberler de izleyicilerle buluşuyor.

KANALDA NELER VAR? HANGİ KONULAR YER ALACAK?

IMCP YouTube kanalında; eğitim serilerinden kısa ipuçlarına, canlı yayınlardan soru-cevap oturumlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Böylece hem profesyonel koçlar hem de kişisel gelişim yolculuğuna yeni başlayanlar, kendi tempolarına uygun şekilde öğrenme fırsatı yakalıyor.

Koçluk alanında uzmanlaşmak, kendini potansiyelinizi keşfetmek ve koçlukta yeni nesil yaklaşımlarla tanışmak için IMCP YouTube kanalına abone olun.

https://www.youtube.com/@IMCPKoçlukTürkiye

IMCP Türkiye Koçluk Youtube kanalımza abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın!

Yeni videolarla dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edeceğiz.