Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için modern tuvaletler, mescitler ve şadırvanlar inşa ediyor. Estetik ve kullanıcı dostu yapılar, özellikle Derince ve Karamürsel’de beğeni topluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmetlerle kentin dört bir yanına modern sosyal donatılar kazandırıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen projelerde, kadın, erkek ve engelli bireyler için ayrı tuvaletler, mescitler, şadırvanlar ve bebek bakım odaları tasarlanıyor. Engelli erişimine uygun rampalar, geniş girişler ve tutunma barları gibi detaylar da yapılara ekleniyor.

80 DONATI TAMAMLANDI, BAKIMLAR SÜRÜYOR

Merkezden kırsal mahallelere kadar yaygınlaştırılan projede, yaklaşık 80 donatı tamamlandı. Millet bahçeleri, sahil parkları, mesire alanları ve meydanlardaki ücretsiz tuvaletler, düzenli temizlik ve bakımla vatandaşların beğenisini kazanıyor. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar, hijyen ve kullanım kolaylığından memnun.

Bu arada Derince Harikalar Sahili ve Millet Bahçeleri’ndeki modern yapılar öne çıkarken, Karamürsel Yelken Kulübü’ndeki donatıların inşası titizlikle sürüyor.