Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor ürünlerinin satış noktalarını şehrin üç merkezi alanına taşıyarak taraftar desteğini güçlendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Kocaelispor’a tam destek sürüyor. Taraftarların Yeşil-Siyahlı forma ve ürünlere ulaşabilmesi için İzmit Kent Meydanı’nda Kocaelispor Mağazası için yer tahsisi yapılmıştı. Şimdi Milli İrade Meydanı ve İzmit Tepecik Vergi Dairesi’nin yıkılan yerine yapılan Mola Park’ta da Kocaelispor ürünlerinin satış noktaları oluşturuldu.

3 FARKLI NOKTADA SATIŞ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil-siyah sevdayı şehrin meydanlarına taşıdı. Bu kapsamda şehrin kalbi olan İzmit Milli İrade Meydanı’nda KOMEK Meydan Store ve hediyelik eşya mağazası içinde taraftar ürünlerine yer verildi. İzmit’in en hareketli noktalarından biri haline gelen Mola Park’ta yeni bir KS Store mağazasını hizmete alan Büyükşehir, Kent Meydanı’nda da Kocaelispor sevdalılarını lisanslı ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

FORMA FİYATINDA ANLAMLI RAKAM

2025-2026 sezonunun formaları bu yıl 1.966 TL’den satışa sunuldu. Kulübün kuruluş yılına gönderme yapan fiyat, taraftarlar için ayrı bir anlam taşıyor. Sadece formalar değil, sweatshirt ve antrenman üstleri de 700 TL- 2.200 TL arasında değişen fiyatlarıyla dikkat çekerken, nevresim takımları 2.000 ile 2.250 TL’ye kadar uzanan seçeneklerle mağazalarda yerini aldı.

TARAFTAR RUHUNU YAŞATAN ÜRÜNLER

Mağazalarda forma ve tekstil ürünlerinin yanı sıra cüzdanlardan kupalara, bayraklardan bileklik ve kemerlere kadar birçok lisanslı ürün bulunuyor. Eşofman takımları, yağmurluklar ve günlük kullanım için tasarlanan aksesuarlar da raflarda taraftarlarını bekliyor. Her ürün, hem şehrin takımına duyulan bağlılığı yansıtıyor hem de kulüp ekonomisine katkı sağlıyor.

ALIŞVERİŞTEN ÖTE BİR DESTEK

Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle şehrin en merkezi noktalarında açılan KS Store mağazaları, Kocaelispor’a olan sevginin günlük hayatta yaşanmasını sağlıyor. Özellikle maç günlerinden iki gün önce mağazalarda uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, şehrin takımına desteklerini bu merkezlerden alışveriş yaparak gösteriyor.