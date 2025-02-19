Kocaeli Büyükşehir, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün önemli etkinliklerinden REWA Anatolia 2025’e katılarak sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulama örneklerini Adana’da düzenlenen REWA Anatolia 2025’te paylaştı

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde önemli bir etkinlik gerçekleştirilirken geri dönüşüm, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında sektörün lider temsilcilerini, uzmanlarını ve ilgili paydaşları bir araya getiren REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de katılım sağladı.

Sektördeki güncel gelişmeleri paylaşmak, yenilikçi çözümleri tartışmak ve güçlü iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen fuara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç katıldı.

Fuar kapsamında “Atık Yönetimi Mevzuatları ve Belediyelerin Uyumu” ile “Atık Yönetiminde Atık Getirme Merkezlerinin Rolü” başlıklı oturumlarda Kocaeli’nde sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uygulama örnekleri, mevzuat değişiklikleri, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yapılan çalışmalar ve öneriler katılımcılar ile paylaştı.

KOCAELİ’DEKİ ÇALIŞMALAR ANLATILDI

REWA Anatolia 2025’te; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 8 ilçede atık getirme merkezlerinin kurulumunun yapılarak sıfır atık belgelerinin alındığı ve 4 ilçede de kurulum ile ilgili çalışmaların devam ettiği paylaşıldı. Ayrıca, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında gerçekleştirilen ortak hizmet projesi kapsamında Büyükşehir tarafından temin edilen 80 adet mobil atık getirme merkezinin vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği noktalarda konumlandırıldığı, ilçe belediyeleri tarafından temin edilen sıfır atık noktalarına getirilen atıklar karşılığında vatandaşlara teşvik edici uygulamaların başlatıldığı da aktarıldı.