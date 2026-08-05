Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri adım adım dolaşarak vatandaşlarla kucaklaştığı ziyaretlerine Kocaali ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı bölgede Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, Yalı Mahallesi Muhtarı Murat Özdemir, AK Parti Kocaali İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kanber ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları karşıladı.

Beraberindeki heyetle birlikte ilçedeki Atatürk Bulvarı'nı turlayan, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla kucaklaşan Alemdar, Kocaali Sahil Koridoru ve Sahil Park Projeleri'nin detaylarını, görsellerini ilk kez vatandaşlarla paylaştı.

Sahil şeridini kapsayan Atatürk Caddesi ile birlikte inşa edilmesi planlanan iki ayrı proje, Kocaali Sahili'ni daha modern ve güvenli bir cazibe merkezine dönüştürecek.

Başkan Alemdar, 'Karadeniz'imizin incisi güzel ilçemiz Kocaali'mizin turizmi, atacağımız bu adımlarla değer kazanacak. Kocaali sahilini Sakarya'nın turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Karadeniz bölgesinde kesintisiz en uzun sahil şeridine sahip Sakarya'mızın cazibesini ve güzelliğini ortaya çıkaracağız. Sahilimizi, vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Buraya gelen herkesin keyifle vakit geçirebildiği modern bir yaşam alanı oluşturacağız' dedi.

KUM VOLEYBOLU SAHASI, KAFETERYA, SEYİR TERASI:

Proje kapsamında sahil hattı boyunca uzanan Atatürk Caddesi sil baştan yenilenecek. 2 kilometrelik sahil hattında ise yürüyüş ve bisiklet yolu, seyir terası, çocuk oyun parkı ve oturma alanlarını kapsayan Kocaali Sahil Koridoru inşa edilecek. Ayrıca merkez sahilde 10 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, kafeterya, çok amaçlı basketbol ve futbol sahası, kum voleybolu sahaları, modern yaşam alanları ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı Kocaali Sahil Park projesi hayata geçirilecek.

Çalışmalar bittiğinde Kocaali sahil şeridi, vatandaşların keyifle vakit geçireceği modern görüntüsü ve imkanlarıyla turizm potansiyeli çok güçlü tercih edilen bir destinasyon olacak.