Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM, bu yıl 13 plajda 170 cankurtaran ile hizmet vermeye başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı deniz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede 170 kişilik ekiple görev yapmaya başladı.

13 BÖLGEDE CANKURTAN HİZMETİ

Kocaeli’de 15 Haziran Cumartesi (bugün) günü deniz sezonu başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. 13 Sahilde haftanın 7 günü 170 kişilik ekip vatandaşların can güvenliği için çalışmaya başladı.

18 BİN 521 KİŞİ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2023 yılı sezonunda 2 bin 197 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 18 bin 521 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

170 KİŞİLİK EKİP

13 bölgede görev yapacak cankurtaranlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında bir araya geldi. Cankurtaranlara yeni sezon için başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül tarihinde bitecek sezona başlıyor. 2005 yılından bu yana Karadeniz ve Marmara sahillerinde 13 bölgemizde bu hizmeti yürütmekteyiz. Bu sene de aramızda sivil toplum kuruluşları olacak. 170 kişilik bir ekiple sahillerde görev başında olacağız. Hepsine başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin” ifadesini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ KURALLARA UYSUN”

İslamoğlu; “2024 yaz sezonu sahillerimizde ki cankurtaranlık hizmeti için tüm sahil bölgelerinde halkı bilgilendirme ve uyarı bilgileri içeren tabelalar dikildi. Üzerlerine 2 adet 50 şer metre ipli can simitleri asıldı. Vatandaşlarımızdan ricamız bu simitleri acil durum dışında kullanılmaması ve görevlilerin yaptığı anonsları dikkate almalıdır. Su Kazaları Engelleme Hizmetleri ile ilgili istatistikî veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlenmiştir. Ekiplerimiz 2005 yılından bugüne ise 18 bin 521 kişiyi boğulmaktan kurtardı” açıklamasında bulundu.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2023 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesiyle birlikte Gönüllü itfaiyeciler, AKUT, MAG Mahalle Afet Gönüllüleri Kocaeli Şubesi, DK9 Destek Kuvvetleri Derneği, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü, Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü, I.S.A.R Uluslararası Arama Kurtarma, Kılavuz Karamürsel arama Kurtarma ekipleri görev yapacak.