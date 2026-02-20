Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı muhtarlarla bir araya gelerek göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen çalışmalar ile planlanan projeleri paylaştı. Eşki, karşılıklı iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İZMİR (İGFA) -Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı muhtarlarla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya ilgili belediye bürokratları da katıldı.

Başkan Eşki, göreve geldiği günden bu yana ilçede yürütülen yol ve altyapı çalışmalarından sosyal proje ve desteklere kadar birçok alanda hayata geçirilen projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlarını muhtarlarla paylaştı.

'KARŞILIKLI İLETİŞİMLE DAHA YAŞANABİLİR BİR BORNOVA'

Toplantıda konuşan Başkan Eşki, yerel yönetimde muhtarların önemine dikkat çekerek, karşılıklı iletişim ve iş birliğiyle Bornova'yı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sahadan gelen geri bildirimlerin belediye çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Eşki, ortak aklın önemine işaret etti.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları, öneri ve taleplerini dile getirdi. Yapılan çalışmalar için Başkan Eşki ve belediye ekiplerine teşekkür eden muhtarlar, çözüm odaklı ve diyaloga açık bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı.