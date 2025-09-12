Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu iş birliğiyle Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapılan 12 derslikli okul, 15 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Başkan Tahir Büyükakın, çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Hatay Defne’de sadece depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermekle kalmadı, kentin tekrar eski günlerine dönmesi için büyük bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ile birlikte Hatay’ın Kumlu ilçesinde 12 derslikli bir okul inşa etmeye başladı.

Çalışmaların tamamlandığı okul, 15 Eylül Pazartesi günü ilk öğrencilerini kabul edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, okulun açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Çadırkent ve konteyner kentler kurduk, barınmadan gıdaya, giyimden diğer temel ihtiyaçlara kadar tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bölgeye bir de hastane kazandırarak sağlık hizmetlerine katkı sunduk. Bugün ise ayrı bir gururun mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ve kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle inşa ettiğimiz 12 derslikli okul tamamlandı ve pazartesi (15 Eylül) günü kapılarını öğrencilerimize açıyor. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması, çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

OKULDA HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

Okulda 48 metrekarelik 12 derslik, ana okul dersliği, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare odası, 90 kişilik çok amaçlı salon, okul aile birliği ve zümre öğretmenler odası yer alıyor. 77 milyon 892 bin TL’ye mal inşa edilen modern eğitim binasında Hataylı çocukların daha kaliteli ve nitelikli eğitim almaları sağlanacak.