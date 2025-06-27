Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların trafik kurallarını en doğru şekilde öğrenmesi hedefiyle hizmete aldığı Trafik Eğitim Parkı yoğun ilgi görüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bu yıl 7 bin 139 öğrenci eğitim aldı. Öğrenciler, aldıkları eğitimi ile trafiğe artık daha güvende çıkıyor.

EĞİTİMLER HIZ KESMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkân sağlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler hız kesmiyor. İzmit Güney Terminali yanında 17 bin 473 metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı.

UYGULAMALI ANLATIM

Proje dahilinde oluşturulan 6 bin 500 metrekarelik sürüş parkurunda çocuklara yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyacakları uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

YAZ AYLARINDA BİLGİEVLERİ AĞIRLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla hizmete aldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı, bu yıl da binlerce ilkokul öğrencisine trafik eğitimini aşıladı. 4 yıldır ilkokul çocuklarına trafik eğitiminin verildiği parkurda bu yıl 271 sınıf, toplamda ise 7 bin 139 öğrenci eğitim aldı. Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okulların başvurusu ile öğrencilere trafikle ilgili pratik, teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitim parkurunda son olarak Körfez TÜPRAŞ İlkokulu ve Kartepe Ali Güneri İlkokulu öğrencileri ağırlandı. 12 ilçeden binlerce öğrencinin eğitim aldığı parkur, yaz aylarında Büyükşehir’e bağlı 12 bilgi evini ağırlayacak.