Bursa Gemlik Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olarak planlanan Seyir Tepesi’nde çevre düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte araç yoğunluğunun da arttığı Kumla’da da, otopark ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla başlatılan projede ise önemli ilerleme kaydedildi. Yeni otopark alanı ile hem trafik yükünün hafifletilmesi hem de vatandaşların araçlarını güvenli şekilde park edebileceği bir alanın kısa sürede hizmete alınması planlanıyor. Öte yandan, Gemsaz sahil kıyısında bulunan parkta yenileme çalışmaları da başladı. Parkta ışıklandırma sistemi yenilenecek, peyzaj düzenlemesi yapılacak ve yeşil alanlar yeniden çimlendirilecek. Yapılan çalışmalarla birlikte Gemsaz sahil parkının daha modern ve kullanışlı bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Seyir Tepesi ve Kumla Mahallesi’nde yapımı süren otopark alanını yerinde inceledi. Başkan Deviren çalışmalarla ilgili şöyle konuştu. “Cumhuriyet Mahallemizde vatandaşlarımızın sosyal alan ihtiyacını karşılayan, nefes alabilecekleri bir yaşam alanı oluşturan Seyir Tepemizi güzelleştirmek için titizlikle çalışıyoruz. Öte yandan yaz aylarında nüfusun yoğunlaştığı Kumla’da en büyük sorunlardan biri olan otopark sıkıntısını çözmek adına başlattığımız projede de önemli bir ilerleme kaydettik. Sahil Kıyısı'ndaki parkta revizyon çalışmalarımız başladı. Işıklandırma sistemi, peyzaj çalışması ve yeniden çimlendirilmesi gibi çok sayıda işlemle parkımızı daha güzel hale getiriyoruz.”