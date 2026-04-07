Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri personeline yönelik yangın güvenliği ve farkındalık eğitimi düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece yangın ve acil durumlara müdahale etmekle kalmayıp, olası olaylar öncesinde can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bilgievleri çalışanlarına yönelik yangın güvenliği ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

TEORİK VE PRATİK UYGULAMALAR

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından yürütülen eğitim programına Kocaeli genelinde farklı ilçelerde hizmet veren Bilgievi personelleri katıldı. KOBİTEM, kurum personeline yangın önleme yöntemleri, yangın anında doğru müdahale teknikleri ve temel yangın söndürme uygulamalarını hem teorik hem de pratik olarak aktardı.

İLÇELERDE EĞİTİM TAMAMLANDI

Başiskele, Dilovası, Gebze, Körfez, Derince, İzmit, Kandıra, Kartepe, Darıca, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde bulunan Bilgievleri'nde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler, Karamürsel Alp Bilgievi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi'nde yapılan son etap programıyla tamamlandı.

OLASI ACİL DURUMLARA ETKİN MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle personelin yangınlara karşı bilinç düzeyinin artırılmasının ve olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesinin amaçlandığını belirtti.