Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 3-F sınıfının daveti üzerine Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Canbaba'nın okul buluşması, samimi ve renkli anlara sahne oldu.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulları'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında 1. ve 2. sınıfları gezen Canbaba, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve merak ettikleri soruları yanıtladı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Kaymakam Canbaba, sınıfları tek tek ziyaret ederek tüm öğrencilere hikâye kitabı hediye etti. Canbaba, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Okulda düzenlenen İstiklal Marşı törenine de katılan Canbaba, törende haftanın en temiz sınıfına kupa takdim etti. Öğrencileri disiplinli ve düzenli çalışmalarından dolayı tebrik eden Canbaba, başarılarının devamını diledi.

Törenin ardından okul bahçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Canbaba; Okul Müdürü Doğukan Çevik, Müdür Yardımcısı Yunus Balandız ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulu ziyaretinin ardından Atatürk İlkokulu'na geçen Kaymakam Canbaba, burada da 1. ve 2. sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hikâye kitapları dağıttı. Okul Müdürü Mehmet Bayrak'tan öğrencilerin devam-devamsızlık durumları hakkında bilgi alan Canbaba, öğrencilerin okula düzenli devamının son derece önemli olduğunu vurguladı.