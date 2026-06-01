ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yeni bir trafik rekoruna ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 22 Mayıs 2026 tarihinde köprüden 189 bin 4 araç geçişi gerçekleşerek, açıldığı günden bu yana en yüksek günlük trafik hareketliliği kaydedildi.

Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden biri olan köprünün, İstanbul'un trafik yükünü hafifletmeye devam ettiği ve aynı zamanda lojistik ile ticaret hatlarının kesintisiz işlemesine katkı sunduğu ifade edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hem şehir içi hem de uluslararası taşımacılık açısından kritik bir geçiş noktası olarak Türkiye'nin ulaşım altyapısında stratejik önemini sürdürüyor.