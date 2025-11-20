Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısında özel halk otobüslerine yapılan denetimleri masaya yatırdı. Encümen, 147 ihlal tespitine 434 bin 91 TL idari para cezası kesti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde tespit edilen 147 kural ihlalini haftalık olağan toplantısında masaya yatırdı.

Toplamda 167 gündem maddesini görüşen encümen üyeleri, bir haftalık ihlaller ilgili sürücülere 434 bin 91 TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Toplantıda ayrıca Kartepe ve Körfez ilçelerinde kiralama süresi dolan taksi durak yerleri 10 yıllığına kiralandı.

KÖRFEZ VE KARTEPE'DEKİ TAKSİ DURAK YERLERİ KİRALANDI

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Hastanesi Taksi Durağındaki 2 araçlık taksi durak yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Taksi durak yeri için mevcut kiracı 502.100,00 TL teklif sundu.

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Bizim Sokak No:1 Köseköy Taksi Durağındaki 36 araçlık taksi durak yeri de aynı şekilde 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Durak yeri için mevcut kiracı 9.050.540,00 TL teklif verdi.

YOLCUYA FİZİKİ MÜDAHALEYE BAĞLAMA KARARI

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca daha önce yolcuyla tartışan ve yolcuya kötü muamelede bulunan şoförün aracının bağlama kararı 15 gün süreyle uzatıldı. Öte yandan Gebze ve Başiskele ilçelerinde de yolcuya fiziki müdahalede bulunan iki şoförün aracı 3 gün süreyle bağlandı.

147 ADET İHLALE 434.091 TL PARA CEZASI

Özel halk otobüslerine yapılan denetimlerde 147 adet ihlal tespit edildi. Bu araçlarda reklam izin ve çalışma belgesi ile bandrolün olmadığı, güzergâhını kullanmadığı, fazla yolcu taşıdığı, araç kaportasının boyasız olarak çalıştığı ve araç üzerinde durak yazısının yazmadığı belirlendi.

Buna göre söz konusu araç şoförlerine 434.091 TL idari para cezası uygulandı.