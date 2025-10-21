Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla yeni bir saha ekibi kurdu. Başkan Büyükakın'ın tanıtımını yaptığı 'Göz Kulak' ekibi, 12 ilçede aktif olarak görev yapacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorunları hızlıca çözen belediyecilik anlayışını bir adım ileriye taşıdı. Şehir merkezinden ücra noktalara kadar kentin tüm mahallelerindeki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlıca çözmek amacıyla yeni bir saha ekibi kuruldu.

Başkan Tahir Büyükakın'ın tanıtımını yaptığı; A Takımı çatısı altında faaliyet gösterecek olan 'Göz Kulak' birimi, 12 ilçede aktif görev alarak cadde ve sokaklardaki eksiklikleri anında tespit edip ilgili birimlere iletecek.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Göz Kulak Birimi'nin tanıtımı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilgili birimlerin yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı. Lansmanda 'A Takımı' ve 'Göz Kulak' ekibine tahsis edilen araç ve çeşitli ekipmanlar sergilendi.

A TAKIMI TAMAMEN SAHAYA İNDİ

Lansmanda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'A Takımı' olarak yola çıkan ekibin tamamen sahaya inmiş durumda olduğunu belirtti. Göz Kulak Ekibi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, 'Bugün itibarıyla araç sayımız 288'e, personel sayımız ise 512'ye ulaştı. Zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinemiz de hizmet veriyor. Ayrıca 43 yeni aracın alım süreci devam ediyor. Şu anda sahada görev yapan 10 adet acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor; bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor.

Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak. Yeni dönemde çevreci çözümler de devreye girdi. Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak Ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk; şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak Ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor. Gördüğünüz gibi her gün yeni bir işle karşınızda oluyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Yeni ekibin oluşturulmasıyla uzun süredir kırsalda başarıyla görev yapan A Takımı, artık şehir merkezlerinde de aktif olarak sahada olacağı kaydedildi.

Bu arada A Takımı, Yol Bakım Timi ve Göz Kulak ekiplerinin araç sayısı 288'e, konusunda uzman personel sayısı ise 512'ye ulaştı. Ayrıca, 43 aracın daha filoya katılması için satın alma süreci devam ediyor.