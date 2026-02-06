TRABZON (İGFA) -Şehrin estetik kimliğini güçlendirmek ve tarihi mirası koruyarak modern şehir dokusuyla uyumlu bir görünüm oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Genç, Kahramanmaraş Caddesi'nde Murat Zorluoğlu döneminde başlayan cephe sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, 'Projenin tamamlanması bizlere nasip oldu. Çalışmalarımızı hızlandırarak sahaya indik ve projeye Taşbaşı bölgesini de entegre ettik. Yaklaşık 173 milyon TL bedelli bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Uzun Sokak'ta 65, ara sokaklarda 54, Taşbaşı'nda ise 31 binada cephe sağlıklaştırma uygulamaları yapıyoruz' dedi.

VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Projenin tamamlanma tarihinin Mayıs 2027 olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Genç, 'Ancak biz çalışmalarımızı daha erken tamamlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Tarihi ve koruma altındaki binalarla ilgili hassasiyetleri dikkate aldık. Çalışmaları yerinde inceleyerek özellikle zemin kısmında tespit edilen bazı deformasyonları değerlendirdik. Daha modern ve sağlam bir modelle bu alanları yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

Uzun Sokak, şehrimizin prestijli yerlerinden biridir. Taşbaşı da aynı şekilde. Hemen akabinde, bu yıl içerisinde eş zamanlı olarak Pazarkapı ile Çömlekçi arasındaki bölgede de cephe sağlıklaştırma çalışmalarını başlatmayı planladıklarını söyledi.