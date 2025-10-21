İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte üniversite eğitimi alacak gençlerin şehre uyum süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlediği 'İzmir'de Üniversite Yaşamına Hoş Geldin Festivali' renkli etkinliklerle başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte üniversite eğitimi alacak gençler için 'Şehir Senin, Gelecek Senin' sloganıyla 20 - 21 Ekim tarihlerinde düzenlediği 'İzmir'de Üniversite Yaşamına Hoş Geldin Festivali' büyük bir coşkuya sahne oldu. Kültürpark eski lunapark alanında deneyim ve eğlence dolu festivalde gençler söyleşiler, deneyim atölyeleri, bilgi yarışmaları, bando gösterileri ve konserlerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü eğitmeni Sevda Kaya, İzmir'de üniversite hayatına devam edecek öğrenciler için düzenlenen festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. İlkokuldan yüksek lisansa kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin yaşamına dokunduğuna değinen Kaya, 'Sınav destek merkezi, dil destek sınıfları, Eğitim Köprüsü Projesi gibi birçok çalışmamız var. Kırtasiye, nakliye, çamaşırhane gibi projelerle devam ediyoruz. İzmir'de öğrencilik çok keyifli, gençlerimiz kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyor' ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden Gençlik Merkezi Sorumlusu İlker Gülçiçek, 'Gençlerimiz festivalde sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılarak çok güzel zaman geçiriyor. Deneyim atölyeleri ise çok ilgi görüyor' dedi. Gülçiçek, Genç İzmir olarak beş farklı merkezde gençlere yönelik hizmetler verdiklerini aktararak, 'Bu merkezlerde gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici aktiviteler yapıyor, atölyeler düzenliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay çocuklara ve gençlere çok önem veriyor. Biz de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarına severek katıldığını belirten Zeynep Meşe, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çok yardımcı oluyor. Sınav destek kursları, çamaşırhane, buz pisti, gençlik merkezi, ders çalışabilecek alanlar gibi. Kente gelen yeni üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin duyurularını takip etsin. Etkinliklere başvursunlar, kaçırmasınlar' dedi.