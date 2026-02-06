İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı farkındalığı artırmak amacıyla 'Bakırköy depreme hazır mı?' başlıklı bir panel düzenledi. Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra alanında uzman akademisyenler katıldı.

Panelde Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Dr. Öğr. Bülent Tansel; deprem riski, yapı güvenliği, kentsel dayanıklılık, afetlere hazırlık ve kriz anında sağlıklı iletişim konularında değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğünü Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Nesrin Sümeyye Özbay'ın üstlendiği panelde, Bakırköy özelinde yürütülen çalışmalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Panel öncesinde belediyenin fuaye alanında açılan '6 Şubat: O Günden Kalanlar' sergisi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananları görsel anlatımlarla aktardı. Sergi, depremin toplumsal hafızadaki izlerini gözler önüne sererken, Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu da sergiyi ziyaret etti. Programda konuşan Başkan Ovalıoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, 'Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Depremle mücadele ve deprem bölgesindeki yaşam koşulları konusunda tüm kurumların dayanışma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor' dedi.

Göreve geldikten sonra deprem güvenliğini öncelik haline getirdiklerini belirten Ovalıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Afet İşleri Müdürlüklerini kurduklarını, Bakırköy Arama Kurtarma Ekibi'ni (BAKUT) güçlendirdiklerini söyledi. Ovalıoğlu ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar planlarının 13 Mart 2025'te onaylandığını hatırlattı.

Bakırköy'deki yapı stokuna ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Başkan Ovalıoğlu, riskli yapı tespit çalışmalarının hızlandırıldığını belirterek, 'Son bir yılda 261 binada riskli yapı tespiti yaptık, 122'sinin yıkımını gerçekleştirdik. 84 milyon lirayı aşkın kira desteği sağladık. Eğitimlerimizle hem personelimizi hem de Bakırköylü komşularımızı afetlere karşı bilinçlendirdik. Kentimizi birlikte dönüştürerek deprem dirençli bir geleceği inşa etmeye kararlıyız' diye konuştu.