ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuruların 23 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında ekip.gsb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Paylaşımında bakanlık personeline seslenen Bakan Bak, 'Gençlik ve spor çalışmalarımızın gelişmesi ve güçlenmesi adına üstün bir çaba ve fedakârlıkla görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının, personelin kariyer gelişimine katkı sağlaması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.