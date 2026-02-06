Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Büyükşehir, hayatını kaybeden vatandaşların anısına Fevziye Camii önünde Cuma namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de unutulmadı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye intikal ederek yaraları sarmıştı. Özellikle Hatay'daki toparlanma sürecine önemli katkısı olan Büyükşehir, depremzedelere vefası ve desteğini sürdürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Cuma namazı çıkışında Fevziye Camii önünde çadır kurarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Soğuk havada içi ısınan vatandaşlar, deprem şehitlerini yad ederek, bu anlamlı etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.