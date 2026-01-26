Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik 'Yem Bitkisi Tohumu', 'Zirai Gübre' ve 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu' destekleri için talepler alınmaya başlandı. Başvuru merkezlerinde özellikle Kandıra bölgesinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların rahat bir şekilde müracaat edebilmesi için gerekli tüm önlemler alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce başvuru noktalarında düzen sağlanırken, çiftçiler numaratör sistemiyle sıra alarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor.

Bekleme süresinde üreticilere çay ikram edilirken, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için personel tam kadro görev yapıyor. Çiftçiler, sağlanan kolaylık ve ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin yem bitkisi tohumu ve zirai gübre projeleri için 2026 yılı ÇKS belgeleriyle başvuruda bulunmaları gerekiyor. İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, Kandıra'daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek.

GEBZE BÖLGESİ MÜRACAAT NOKTASI

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'na, Gölcük ilçesindeki üreticiler Gölcük Ziraat Odası'na 26-27 Ocak (bugün ve yarın) tarihlerinde talepte bulanabilecek. 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' için ise başvurular sadece Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak. Bu başvuruda üreticilerden güncel hayvancılık işletme belgesi istenecek.