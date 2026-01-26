Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli dokunuşlarıyla kentin kış turizminin gözde adreslerinden biri olan Kuzuyayla, yarıyıl tatilinde de ailelerin favori rotası oldu. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kuzuyayla, özellikle çocukların neşesiyle adeta bir kış masalına dönüştü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin en güzel destinasyon noktalarından birine ev sahipliği yapan Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Karlı kış günlerinde aileleriyle birlikte Kuzuyayla'ya koşan çocuklar, yaptıkları kardan adamlarla yaylayı süsledi. Kardan adam cennetine dönen Kuzuyayla'da kimi ziyaretçiler kızakla kayarken, kimileri de sucuk ekmek keyfi yaparak soğuk havanın tadını çıkardı.

PAMUK TARLALARINI ANDIRAN MANZARA

Bembeyaz örtüsüyle pamuk tarlalarını andıran Kuzuyayla, her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kara gömülenler, sevimli dostlarını yanına alanlar, babasının elinden tutarak kayan çocuklar ve kartopu oynayanlar Kuzuyayla'da kışın tüm renklerini bir araya getirdi.

TELEFERİKLE ZİRVE KEYFİ BAMBAŞKA

Ziyaretçilerin bir bölümü Kuzuyayla'ya teleferikle ulaşarak kentin karlı manzarasını yükseklerden izlerken, bir kısmı ise yaylanın doğal atmosferine ortak oldu. Teleferik yolculuğu özellikle çocuklar için unutulmaz anlara sahne olurken, ziyaretçiler teleferikte sisli havanın etkisiyle bulutların arasında yolculuk yapma hissini hep birlikte yaşama fırsatı buldu.

DÖRT MEVSİM GÜZELLİK SUNAN BİR DESTİNASYON

Kocaeli'nin dört mevsim güzelliklerine ev sahipliği yapan Kuzuyayla, bu yıl da doğa ve kış turizmi tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Teleferik manzarası, lezzetli yiyecekleri ve kusursuz kızak pistiyle kentin en güzel destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan Kuzuyayla, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor.