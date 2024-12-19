Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Okuyan ve okutan şehir” anlayışıyla hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8’incisi İzmit Milli İrade Meydanı’nda faaliyete başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kütüphanede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa ettikleri kütüphanenin öğrencilere ve Kocaeli’ne hayırlı olmasını diledi. Kütüphaneyi çok seven öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükakın, “Geleceğin Kocaeli’si gençlerin omuzlarında yükselecek” dedi. Başkan Büyükakın’a kütüphane ziyaretinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar eşlik etti.

Kütüphanenin gençlerin bilgiye en kolay şekilde ulaşması, öğrenirken keyifli zaman geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane hakkında konuşan Başkan Büyükakın, “Gençlerin sadece kütüphane değil, ders de çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, çıkıp bir hava alıp tekrar içeri girebilecekleri bir nevi yaşam alanı tarzında talepleri vardı. Burası onların talepleri doğrultusunda tasarlanmış bir kütüphane. Son dönemde kütüphaneleri hep böyle açıyoruz. Sayısı da artarak devam edecek. Gençlerimiz buralarda 24 saat çalışmak istediklerini de ifade ettiler. Biz de o doğrultuda dizayn ediyoruz. Onlar burada daha iyi hazırlık yapacaklar, daha iyi çalışacaklar. Yarının daha güzel Kocaeli’si ve Türkiye’si onların omuzlarında yükselecek. Biz de bütün yatırımlarımızı onların geleceğine göre yapıyoruz. İnşallah burada beklentilerimizin de üzerinde bereketli çalışmalar yapılır ve güzel nesiller yetişir diye temenni ediyorum” dedi.

8 BİN BASILI KİTAP BULUNUYOR

İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki en geniş yapılardan birinin içinde kurulan kütüphane, 680 m2’lik bir alanda hayata geçirdi. Bu modern kütüphane, zengin içerikli kitap koleksiyonu ile dikkat çekiyor. 8 bin basılı ve 29 bin e-kitabı barındıran kütüphanede gençlere yönelik geniş kitap yelpazesi bulunuyor. Aynı anda 125 kişinin ders çalışabileceği kütüphane 7/24 açık olacak, hiç kapanmayacak.

KÜTÜPHANELERE ÜYE SAYISI 30 BİN

İzmit Milli İrade Meydanı’nda açılan kütüphane ile birlikte Büyükşehir bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısı 8’e yükseldi. 6 ilçede hizmet veren tüm kütüphanelerdeki kitap sayısı 84 bini geçerken, üye sayısı ise yaklaşık 30 bine ulaştı. Ayrıca tüm kütüphanelerde kullanıcıların erişimine açık 29 bin elektronik kitap bulunuyor.

BU KÜTÜPHANE 7/24 AÇIK

Milli İrade Meydanı’nda bulunan millet kütüphanesi birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. 7/24 çalışma esasıyla hizmet verecek olan kütüphanede, günümüz teknolojisinin en son yenilikleriyle donatılmış bir bilişim altyapısı bulunuyor. Kentin merkezinde ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği kütüphane alanında internet ve bilgi erişimi için kütüphane kullanıcılarına yönelik donanımlar, sesli-sessiz çalışma ortamları, bireysel ve grup çalışma imkânları bulunuyor.

İKRAMLAR ÜCRETSİZ

Millet Kütüphanesi’nde diğer kütüphanelerde olduğu gibi ziyaretçilere açma, simit, çay ve kahve Büyükşehir tarafından ücretsiz sunuluyor.