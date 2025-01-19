Bunlar da ilginizi çekebilir

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim Kocaeli Kongre Merkezi'nde verildi. Eğitime kamu kurumlarında görevli personel ve oda üyeleri katılım sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde "Hasar Tespit Eğitimi" gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meslek odalarının eğitim taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Bu kapsamda son olarak İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde "Hasar Tespit Eğitimi" gerçekleştirildi.