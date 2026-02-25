Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Ayı'nın 6'ncı gününde Balkanlar'da iftar turuna çıktı. Büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Büyükakın'ın ilk durağı Yunanistan'daki Türk kardeşlerimiz oldu. Büyükakın'a Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ile meclis üyeleri de eşlik ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Ayı dolayısıyla Büyükşehir tarafından Balkanlar'daki Gönül Coğrafyamızda düzenlenen iftar programlarına katılmak üzere bölgeye gitti.

Soydaşlarımızla bir araya gelmeyi ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan Başkan Büyükakın'ın ilk durağı Yunanistan İskeçe oldu. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret eden Başkan Büyükakın, Kocaeli'den selam getirdiğini belirtti. Bölgedeki soydaşlarımıza yönelik yapılan çalışmaların istişare edildiği ziyarette konuşan Büyükakın, 'Müftümüze misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum' dedi.

'ONLAR YOK SAYSA DA BATI TRAKYA'DA TÜRK VARDIR'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk'ün de eşlik ettiği Başkan Büyükakın, İskeçe Müftülüğü'nden sonra İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdürrahimoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretlerinin bir anlamı olduğunu vurgulayan Büyükakın, 'Sizin yanınızda olmamızın bir anlamı var. Yalnız olmadığınızı bilin. Burası unutulmamalı. Çünkü burayı unutursak, Türkiye'yi unutmuş oluruz. Dolayısıyla bu kimlik korunacak. Korunmadığı takdirde, biz de var olamayız. Sizin davanızın, bizim davamız olduğunu bilin. Onlar yok saysa da Batı Trakya'da Türk vardır. Her zaman yanınızdayız' ifadesini kullandı. Kerem Abdürrahimoğlu da ziyaretinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Ziyarette, İskeçe Türk Birliği futbol takımına formalar ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, bölge halkına da 1.000 adet Ramazan kolisi dağıtıldı. Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, daha sonra Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt'u makamında ziyaret etti. Kurt ve bölge halkı, Başkan Büyükakın'ı çiçeklerle karşıladı. Büyükakın ikindi namazını Çınarlı Camii'nde eda ettikten sonra soydaşlarımızla bir araya geldi, sohbet etti.

Çocuklara balon dağıtarak, onları sevindirdi. Soydaşlarımız sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Büyükakın'a ziyaretinden ve bölgeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, günün son programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafçova Merkez Camii'nde verilen iftar yemeğine katıldı. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da iftarda hazır bulundu. Soydaşlarımızla yakından ilgilenen ve sohbet eden Büyükakın, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Sizin gibi kardeşlerimle bir araya gelmekten çok mutluyum. Bizim sizi unutmamız mümkün değil. Sizi unutursak kanımız kurusun. Söylenecek başka bir söz yok. Sizi unutmak kendimizi unutmak demek. Çünkü bizim gönlümüzde sizden gayrısı yok. Zorluklarınızın farkındayız. Bunları aşmanız için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.'