Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Türk vatandaşı Canan Akkoyun, sahibi olduğu köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Genç kadının yaşadığı evde meydana gelen olayda iddiaya göre Belçika Kurdu (Belgian Malinois) cinsi köpek aniden saldırarak Canan Akkoyun'u boynundan ağır yaraladı. Evde bulunan ve polis olduğu belirtilen erkek arkadaşı, beylik tabancasıyla köpeğe müdahale ederek saldırıyı durdurdu. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Akkoyun kurtarılamadı. Olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

'ANİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİASI

Ailenin, New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye verdiği bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekiplerinin, köpekte ani davranış değişikliğine yol açabilecek nörolojik bir sorun ihtimali üzerinde durduğunu belirtilirken, Akkoyun'un kardeşi, köpeğin daha önce bilinen bir sağlık sorunu olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ifade etti.

Genç kadının cenazesinin, ABD'de kılınacak cenaze namazının ardından memleketi İzmir'e gönderilerek burada defnedileceği öğrenildi.

ABD'de görev yapan İmam Ahmet Dönmez, cenaze masraflarının karşılanabilmesi için GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı. Ailenin, cenazenin Türkiye'ye nakli için maddi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Belgian Malinois, yüksek enerjili ve zeki bir çalışma köpeği olarak biliniyor. Polis ve askeri görevlerde sıkça tercih edilen bu ırkın, doğru eğitim ve yeterli fiziksel-zihinsel aktivite ile dengeli bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor. Veteriner hekimler, köpeklerde ani ve kontrolsüz saldırganlığın nadir görüldüğünü, çoğu zaman altında tıbbi ya da çevresel bir neden bulunduğunu belirtiyor. Olası sebepler arasında nörolojik rahatsızlıklar (epilepsi, beyin tümörü), şiddetli ağrı veya travma, ani korku ya da tetikleyici uyaranlar ve davranışsal bozukluklar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.