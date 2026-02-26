Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gönül coğrafyamızın en önemli bölgesi Balkanlar'daki iftar programlarının ikinci durağında Bulgaristan'a gitti. Gün boyu çeşitli temaslarda bulunan Başkan Büyükakın, Breznitsa köyünde yüzlerce soydaşımızla orucunu açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Ayı dolayısıyla Balkanlar'daki Gönül Coğrafyamızda düzenlenen iftar programının ikinci gününde Bulgaristan'daydı. Başkan Büyükakın, Bulgaristan programına, Gotse Delçev Kornitsa köyündeki anıt ziyareti ile başladı. 1973 yılında komünist rejimin asimilasyon politikalarına boyun eğmeyerek şehadete yürüyen soydaşlarımız için dua eden Başkan Büyükakın, 'Ruhları şad, mekânları cennet olsun' dedi.

Başkan Büyükakın'ın sonraki durağı, Osikovo Köyü oldu. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yaptırılan futbol sahasını ziyaret eden Başkan Büyükakın, Osikovo Köyü Fikret Bayramov ve sporcu gençler tarafından karşılandı.

Köy halkının sevinçle ağırladığı Büyükakın, soydaşlarımızla sohbet etti. Başkan Büyükakın, bölgedeki ziyaretleri kapsamında Blagoevgrad (Yukarı Cuma) Bölge Müftüsü Osman Osmanov ve Gotse Delçev Belediye Başkanı Vladimir Moskov'a da konuk oldu. Ardından, 1.400'lü yılların sonlarında Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa için oğlu tarafından yaptırılan ancak günümüze sadece kalıntıları ulaşan Karaca Paşa Camii'ni inceledi.

ORUÇLAR BREZNİTSA'DA AÇILDI

Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, Gotse Delçev'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra iftar programının düzenleneceği Breznitsa köyüne geçti. Öncesinde, gençlik kampları için Kocaeli'ye gelen gençlerle buluşan Başkan Büyükakın, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi, soydaşlarımızı dinledi. Köy meydanındaki iftarda ise yüzlerce soydaşımız, birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. İftarda konuşan Başkan Büyükakın, 'Ramazan bizim için kardeşlik demek, fedakarlık demek. Bugün sizlerle kardeşlik sofrasında bir araya geldik' derken, hem Ramazan Ayı'nın hem de bayramın mübarek olmasını diledi.