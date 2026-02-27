İSTANBUL (İGFA) - Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden projelere destek veren Özgür Aras, hayatını kaybeden yakın dostları adına açtırdığı 10 su kuyusuyla yürekleri ısıttı.

İlk su kuyusunu, 1999 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden yakın dostu Ajlan Büyükburç adına açtıran Özgür Aras, bu anlamlı çalışmasıyla vefanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

40 ila 50 metre derinlikte açılan kuyuların her biri günlük 300 ila 1000 kişinin temel su ihtiyacını karşılayacak. Bir ayda 10 su kuyusunun açılışı tamamlanmış olacak.

Türker İnanoğlu, Erkan Özarman, Kerim Tekin ve Defne Joy Foster gibi isimlere de su kuyusu açtırıyor.

Bir hafta boyunca Afrika'nın çeşitli bölgelerinde saha içi faaliyetlere katılan; yetimhaneleri ziyaret eden; Hayrıeli Derneği'nin Mwanza'daki mutfağında yemek yapan; kurulan sofraları hazırlayan ve yetimhanelerde yemek dağıtımına tek tek destek veren Özgür Aras, yetimhanedeki kız çocuklarına kıyafet yardımında da bulundu.

'Ben dostlarımın adını bir çocuğun duasında yaşatmaya niyet ettim' diyen Özgür Aras, 'Suya ve yemeğe ulaşamayan çocukların suya ve yemeğe ulaştıkları anda gözlerine bakmak, yetimlere sarılmak, onlarla bir lokma yemek yemek tarif edilemez bir his' diyerek duygularını dile getirirken Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Dr. Bekir Gezer'i de ziyaret etti.

Özgür Aras, 'Afrika'da ya da dünyanın hiçbir yerinde çocuklar aç ve susuz kalmasın. Kurak topraklarda yeşeren tek umut bir damla su' sözleriyle duygularını paylaştı.