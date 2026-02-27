KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gönül Coğrafyası ziyaretlerinin son durağı olan Kuzey Makedonya'da gün boyu önemli temaslarda bulundu.

Başkan Büyükakın, Kalkandelen'de Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde eğitim veren okulu ziyaret etti. TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül ile bir araya gelen Büyükakın, vakfın bölgedeki eğitim faaliyetleri ve gençlerimiz için yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, 'Balkanlar'da Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nesiller yetiştiren kurumlarımızın her daim yanındayız' dedi.

JOVANOVSKİ'YE KOCAELİ DAVETİ

Başkan Büyükakın, Kırçova Belediye Başkanı Aleksandar Jovanovski'yi de makamında ziyaret etti. 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nde, Türk bayrağımızın belediye binasında göndere çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın iki dost şehir arasındaki gönül bağını 'Kardeş Şehir' anlaşması ile güçlendirmeyi planladıklarını söyledi. Büyükakın, 'Belediye başkanımızı ve heyetini Kocaeli'mizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız' şeklinde konuştu.