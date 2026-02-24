Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'Aile Odaklı Zirve'de yaptığı konuşmada, aileyi küresel gündemin merkezine taşımanın önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin aile politikalarını uluslararası platformda paylaştı. Bakan Göktaş, 'Aileyi güçlendiren ülkeler, geleceklerini sağlam kurar' dedi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dünya Genelinde Aile Odaklı İş Birliğinin Önemi' panelinde yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumsal dayanıklılığın temelini oluşturduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, ailenin hem değerlerin aktarıldığı yer hem de bireyin kendini güvende hissettiği ilk sosyal çevre olduğunu belirterek, 'Artan bireyselleşme, yalnızlaşma, dijitalleşme ve demografik değişimler, aileyi güçlendirmeyi küresel gündemin merkezine taşıyor ve ülkeler arası dayanışmayı zorunlu kılıyor' dedi.

Bakan Göktaş, düşen doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfusun, ekonomik büyüme, iş gücü ve sosyal güvenlik sistemlerini doğrudan etkilediğini belirterek, aile odaklı politikaların uzun vadeli kalkınmanın temeli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin aile politikalarını somut adımlara dönüştürdüğü 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı da tanıtan Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü ile stratejik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bakan Göktaş, 2025'i 'Aile Yılı', 2026-2035'i ise 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettiklerini hatırlatarak, aile içi iletişim, kuşaklar arası dayanışma ve dijital güvenlik alanlarında önemli adımlar attıklarını belirtti. Dijital dünyada çocukların güvenliği için yaşa uygun sosyal medya erişimi ve zararlı içeriklerin önlenmesi konularında mevzuat çalışmasının son aşamaya geldiğini söyledi. Uluslararası işbirliğine de vurgu yapan Göktaş, aile odaklı diplomasi anlayışını benimseyerek, ülkeler arası deneyim paylaşımını güçlendirdiklerini kaydetti. 'Aileyi güçlendiren ülkelerin geleceklerinin daha sağlam temeller üzerinde yükseleceğine inanıyoruz' dedi.

Bakan Göktaş'ın Budapeşte'deki temasları kapsamında Türkiye ile Macaristan arasında 2026-2027 Yılı Faaliyet Planı imzalandı. Plan, aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı ve kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Göktaş, ayrıca ABD merkezli Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Valerie Huber ve Sırbistan Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Jelena Žarić Kovačević ile ikili görüşmeler yaparak aile politikaları, nüfus stratejileri ve uluslararası iş birliğini ele aldı.