İzmit'in yeni gözde mekanı, kentin kalbinin attığı İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) hafta sonu Karneval Çocuk Şenliği ile taçlandı. Körfez Aqua ve lunaparkın ücretsiz olduğu İzmit Millet Bahçesi çocuk kahkahaları ve mutlu ailelerle dolup taştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de yaz mevsiminin ilk büyük buluşması İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Karneval Çocuk Şenliği ve lunapark etkinlikleri iki gün boyunca on binlerce kişiyi aynı noktada buluşturdu. Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar süren hareketlilikte çocuklar eğlendi, aileler keyifli vakit geçirdi, Millet Bahçesi adeta bayram yerine dönüştü.

Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar hafta sonunu İzmit Millet Bahçesi'nde geçirmek için etkinlik alanına akın etti. Kimi ilk kez denizlerin derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıktı, kimi lunaparkta heyecan dolu dakikalar yaşadı, kimi ise çocuklarıyla birlikte etkinlik alanlarında unutulmaz anılar biriktirdi. İki gün boyunca alanın her köşesinde kahkahalar, heyecan ve çocuk sesleri yükseldi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEKİ HEYECAN HER ŞEYE DEĞDİ

Karneval Çocuk Şenliği kapsamında hazırlanan etkinlik alanları gün boyunca dolup taştı. Atölyelerde boyalarla hayal dünyalarını renklendiren çocuklar, sahne etkinliklerinde doyasıya eğlendi. Spor parkurlarında enerjilerini atan minikler, iki gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Yaz tatiline başlayacak olan çocuklar için Millet Bahçesi adeta dev bir oyun alanına dönüşürken, aileler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu. Etkinlik alanlarında oluşan renkli görüntüler, hafta sonuna damga vurdu.

Hafta sonunun en çok ilgi gören noktalarından biri Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu oldu. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören tesis, ziyaretçilerine su altı dünyasının büyüleyici atmosferini yaşattı. Tünel akvaryumdan tematik yaşam alanlarına kadar birçok bölümü gezen vatandaşlar, farklı kıtalardan gelen canlı türlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Akvaryum önünde oluşan uzun kuyruklar ise tesisin gördüğü ilgiyi gözler önüne serdi.

Millet Bahçesi içerisindeki lunapark da hafta sonu en hareketli noktalardan biri oldu. Karneval'a özel iki gün boyunca ücretsiz olan lunapark hafta sonunun en canlı adreslerinden biri haline geldi. Etkinliklerin etkisiyle İzmit Millet Bahçesi hafta sonu boyunca büyük yoğunluğa sahne olurken, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, sosyal yaşam noktaları ve etkinlik merkezleri gün boyu vatandaşlarla doldu. Kentin farklı ilçelerinden gelen binlerce kişi aynı atmosferde buluşarak yazın ilk günlerinin tadını çıkardı.