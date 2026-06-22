Kocaeli Büyükşehir tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği'nde sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çocukların ve gençlerin yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapabilmeleri için İzmit Millet Bahçesi'nde Karneval Çocuk Şenliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; atölyeler, sahne etkinlikleri, oyun alanları ve birbirinden renkli aktivitelerle çocuklara ve ailelere keyif dolu anlar yaşatıyor. Çocuklar ve gençler etkinliklerde enerjiyle dolup taşarken, hem eğleniyor hem öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli ve verimli bir şekilde vakit geçiriyor. İzmit Millet Bahçesi'nin dört bir yanı çocuk sesleriyle şenlenirken Büyükşehir'in düzenlediği muhteşem finalde eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.

LEMİ FİLOZOF KARNEVAL SAHNESİNDE

TRT Çocuk Kanalı'nda 'Sürpriz Kutusu' programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof Karneval Çocuk Şenliği'nin ikinci gününde çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi. Çocuklarla kurduğu içten iletişim ve enerjik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Lemi Filozof, Karneval sahnesinde eğlenceli bir sahne şovu gerçekleştirdi. Hem dans eden hem şarkılar söyleyen miniklerin neşesine aileleri de eşlik etti. Etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren çocukların 'Lemi Abi'si davet edilmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.