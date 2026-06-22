Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İzmit Alışveriş Festivali, 24-28 Haziran tarihlerinde geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarla İzmit Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) işbirliğinde düzenlenen İzmit Alışveriş Festivali 24-28 Haziran tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşecek. Festivalde giyim, tuhafiye, ayakkabı, ev tekstili, züccaciye, kitap, kırtasiye, dondurma, helva, pişmaniye ve daha birçok sektörden esnaf ürünlerini sergileyecek.

KESOB üyesi 120 esnafın katılımıyla düzenlenecek festival kapsamında çadır dükkân yerlerinin kura çekilişi gerçekleştirilirken, festivalin resmi açılışı 24 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. 5 gün boyunca devam edecek festival her gün 09.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmit Alışveriş Festivali'nde vatandaşlar, yerel esnafların sunacağı ürünlerde yüzde 30 ila yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanma fırsatı bulacak.

SÜRPRİZ ETKİNLİKLER, CAZİP KAMPANYALAR

Festival kapsamında çocuk eğlence alanları, sahne gösterileri, kültürel etkinlikler ve sıra geceleri gibi birçok program da düzenlenecek.

Kocaeli'nin yerel esnafını desteklemek, vatandaşları kaliteli ürünlerle uygun fiyatlarda buluşturmak ve şehir ekonomisine canlılık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen festivalde, sürpriz etkinlikler ve cazip kampanyalar da yer alacak.