Kocaelili gençlere yaz armağanı olarak İzmit Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Karneval Çocuk Şenliği'nin finalinde Can Ozan sahne aldı. Karneval sahnesinde sevilen eserlerini seslendiren Can Ozan, Kocaeli gençliğine unutulmaz bir gece yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere karne hediyesi olarak İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlediği Karneval Çocuk Şenliği'nde iki gün boyunca; sahne etkinliklerinden renkli atölyelere, eğlenceli yarışmalardan sportif aktivitelere uzanan şölen coşkusu alanın her köşesine yansıdı. Festival havasındaki Karneval Çocuk Şenliği'nin finali muhteşem görüntülere sahne oldu. Şehrin en güzel yaşam alanlarından biri olan İzmit Millet Bahçesi iki gün boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaparak on binlerce vatandaşı ağırladı.

FİNALDE CAN OZAN SAHNE ALDI

Çocukların ve gençlerin yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapabilmeleri için İzmit Millet Bahçesi'nde Karneval Çocuk Şenliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir konser organizasyonu ile final yaptı. Modern tınıları alternatif rock ve akustik pop unsurlarıyla harmanlayan Can Ozan, Karneval sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Can Ozan, binlerce Kocaelilinin izlediği konsere 'Öyle Kolay Aşık Olmam' isimli sevilen şarkısıyla başladı.

Sahnede sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Can Ozan; şık tarzı, sahne enerjisi ve göz alıcı performansıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Ağlama Ben Ağlarım' parçasını kendine özgü tarzıyla Kocaelili hayranları için seslendirdi. Ünlü sanatçı canlı performansıyla büyük beğeni toplarken, hayranları keyifli bir müzik şölenine ortak oldu. Sahneye gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını gençlere ileten Başkan Vekili Berna Abiş, Can Ozan'a Kocaelispor forması takdim etti.