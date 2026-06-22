Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan, Uşak Kütahyalılar Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret ederek hemşehrilerle bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan, beraberlerindeki protokol üyeleriyle birlikte Uşak Kütahyalılar Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Uşak'ta yaşayan Kütahyalılarla bir araya gelen heyet, dernek üyeleriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Kütahya ile Uşak arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi, dayanışma ruhunun korunması ve ortak değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Başkan Eyüp Kahveci, memleketlerinden uzakta yaşayan Kütahyalıların kültürel kimliklerini yaşatmak adına önemli çalışmalar yürüten dernek yöneticilerine teşekkür etti. Kahveci, hemşehri birlikteliğinin ve dayanışma kültürünün her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.