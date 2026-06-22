İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın simge yeşil alanlarından Şirinyer Parkı'nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. İşgallerden arındırılan parkta yeşil doku güçlendirilirken sosyal donatı alanları da yenileniyor. Tarihi park, daha konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak Bucalılarla yeniden buluşacak.

İZMİR (İGFA) - 'Bize çok çalışmak yakışır' sloganıyla kente hizmetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın simge yeşil alanlarından Şirinyer Parkı'nı eski canlı ve bakımlı günlerine kavuşturuyor.

Vatandaşların parkı daha temiz, güvenli ve verimli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak park içerisindeki işgal niteliğindeki işletmeler tahliye edildi. Tahliye sürecinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, parkta yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmalarına başladı. Ağaç budama çalışmalarını tamamlayan ekipler, yeşil dokuyu güçlendirmek ve parkın estetik görünümünü artırmak amacıyla yeni bitki türlerinin dikimini sürdürüyor. Sosyal donatı alanlarının yenilenmesinden yeşil dokunun güçlendirilmesine, kullanıcı konforunun artırılmasından kamusal alanların yeniden kazanılmasına kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalarla Şirinyer Parkı'nın, Bucalıların yeniden keyifle ve güvenle vakit geçirebildiği bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Şirinyer Parkı'nın, zaman içerisinde çeşitli deformasyonlara uğradığını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanlar Şefi Sinan Alagöz, 'Başkanımız Çemil Tugay'ın talimatıyla parkı yenilemek ve eski değerine kavuşturmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Budama çalışmalarımızı tamamladık. Parka daha estetik ve çağdaş bir görünüm kazandırmak amacıyla zemin düzenlemeleri gerçekleştirdik. İşgal niteliği taşıyan yaklaşık 10 alan bulunuyordu. Bunların 7'si tahliye edildi. Kalan alanlarla ilgili yasal süreçler devam ediyor. Bu süreçlerin de tamamlanmasıyla birlikte parkı tamamen halkın kullanımına açacağız' dedi.

ATIL HAVUZ ALANI YEŞİL BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Park içerisinde uzun süredir kullanılmayan havuz alanının yeni bir tasarımla değerlendirildiğini belirten Sinan Alagöz, 'Parkın orta bölümünde daha önce küçük bir havuz bulunuyordu. İklim krizinin etkilerini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir park anlayışı doğrultusunda bu alanda kurakçıl peyzaj uygulamalarını hayata geçirdik. Su tüketimini azaltan kurakçıl bitki türlerini tercih ederek hem su tasarrufu sağladık hem de alanın doğal dokusuyla uyumlu bir peyzaj oluşturduk. Ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca parkın yapım ve yenileme çalışmalarının bir bölümünde kendi üretimimiz olan kompostları kullanarak sürdürülebilirlik hedefimize katkı sağladık' dedi.