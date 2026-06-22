Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kursiyerleri, 'Dansın Renkleri Gecesi' yıl sonu gösterisini Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sergiledi. Yoğun ilgi gören ve büyük beğeni toplayan etkinlikte baleden halk oyunlarına kadar birçok farklı dans disiplini sahnelendi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, muhteşem bir final programıyla taçlandırıldı. Kursiyerlerin uzun süren emeklerinin sergilendiği 'Dansın Renkleri Gecesi' Yıl Sonu Dans Gösterisi, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bornovalı sanatseverler adeta akın ederken, açık hava tiyatrosunda boş koltuk kalmadı.

Gecede sahne alan kursiyerler; Bale, Halk Oyunları, Latin Dansları, Lindy Hop, Modern Dans ve Zumba gibi birbirinden tamamen farklı disiplinlerdeki performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Eğitmenler Ece Şerbetman, Osman Yardım ve Şenol Ağrıdağ yönetiminde sahneye çıkan her bir grup, sergiledikleri koreografiler ve yüksek enerjileriyle izleyicilerden büyük beğeni topladı ve dakikalarca alkışlandı. Gece boyunca sahneden yansıyan ritim ve estetik, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültürel etkinliklerin önemine değindi. Halk danslarının ve sanatın her dalının toplumsal hafızayı güçlendiren en önemli unsurlar olduğunu belirtti. Doğup büyüdükleri toprakların zengin kültürel mirasını ve sanatın birleştirici gücünü her zaman destekleyeceklerini vurgulayan Eşki, 'Kursiyerlerimizin bu muhteşem performansı, Bornova'da sanata verdiğimiz değerin en güzel kanıtıdır. Bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmaya ve Bornova'mızı sanatın merkezi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.