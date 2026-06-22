Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri; girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen 'Güçlü Kadın Güçlü Yarın' projesinin lansman etkinliği 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de gerçekleştirildi.

Girişimci kadınların ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje; eğitim, mentorluk, networking ve girişimcilik odaklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Proje kapsamında katılımcılar; kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zekâ araçlarının kullanımı, dijital pazarlama uygulamaları, mentorluk görüşmeleri ve girişimcilik panayırı gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca düzenli networking buluşmalarıyla girişimci kadınların birbirlerinden öğrenmeleri ve güçlü iş birlikleri geliştirmeleri hedefleniyor. Kariyer Merkezi bu projede ev sahipliği yapmanın yanı sıra program içeriğine de katkı sunacak eğitim ve programlar gerçekleştirecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri ise üniversite öğrencilerinden girişimcilere, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden yeni nesil bir gelişim ve iş birliği ekosistemi olarak faaliyet gösteriyor.

Projeler kapsamında bireysel ve ortak çalışma alanları, kariyer ve girişimcilik eğitimleri, mentorluk programları, iş birliği ve networking etkinlikleri, toplantı ve eğitim salonları ile proje geliştirme fırsatları sunuluyor. 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', farklı paydaşları aynı çatı altında buluşturarak Mersin'in girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gerçekleştirilen lansman etkinliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi kadar kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi. 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in sunduğu paylaşım ve üretim kültürü sayesinde sosyal fayda odaklı projelerin daha geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.