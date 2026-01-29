Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Kuzuyayla ve Aytepe mevkilerinde '2026 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı'nı başarıyla gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla ve Aytepe'de kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Tatbikatta, çığ altında kalan bir kişi senaryo gereği güvenli şekilde kurtarıldı. Tatbikat, itfaiye personelinin karda arama kurtarma ve çığ tehlikesi içeren olaylara müdahale yetkinliğini artırmayı amaçladı.

ÜÇ GÜNLÜK EĞİTİM SÜRECİ

Tatbikat, üç günlük çığ ve kış arama kurtarma eğitim programının ilk bölümü olarak Aytepe Diriliş Kampı'nda başladı.

Eğitimlerde personellere harita, navigasyon ve GPS kullanımı, coğrafi ve grid koordinat sistemleri, kamp kurulumu, yürüyüş teknikleri ile sedye taşıma ve transfer yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VE SAHA TATBİKATLARI

İkinci aşamada ise Kocaeli İtfaiyesi eğitmenleri gözetiminde uygulamalı eğitimler ve saha tatbikatları yapıldı. Programın son bölümünde ise Kuzuyayla mevkiinde kaybolduğu bildirilen bir kişinin konum bilgisi doğrultusunda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen çığ bölgesine yürüyerek ulaşan ekipler, sondalama çalışmaları sonucunda ulaştığı kazazedeyi sedye yardımıyla güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

ZORLU KOŞULLARDA HIZLI VE GÜVENLİ MÜDAHALE

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, eğitim programı ile zorlu kış şartlarında etkin, hızlı ve güvenli arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmeyi hedefliyor.