Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve öncülüğünde uzatılması için çalışma başlatılan Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışmasıyla hayata geçirilen projede rıhtım, 140 metre uzatılarak 410 metre uzunluğa ulaştırılacak.

Çalışmalar kapsamında 140 metrelik yeni uzatma alanında kazık çakma imalatları devam ederken, 270 metrelik mevcut rıhtım alanının güçlendirilmesi için çelik kazıklar sahada hazırlık aşamasına getirildi.

SAHADA YOĞUN MESAİ

1960'lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir görev üstlenen, 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan Altınordu Atatürk Rıhtımı, deniz turizmine yeniden kazandırılıyor.

Proje kapsamında mevcut 270 metrelik rıhtım güçlendirilirken, 140 metrelik yeni bölümle birlikte toplam uzunluk 410 metreye çıkarılacak.

Ekipler, 270 metrelik mevcut alanda kazık güçlendirme çalışmalarına hazırlanırken, yeni yapılacak 140 metrelik bölümde kazık çakma işlemlerini sürdürüyor. Projede planlanan 72 kazıktan 39'u tamamlandı.

Yeni iskele alanında kazık imalatları devam ederken, mevcut rıhtımın güçlendirilmesi için çelik kazıkların sahaya nakli sağlanarak kaynak ve hazırlık çalışmalarına başlandı.

MODERN LİMAN ALTYAPISI KURULUYOR

Proje kapsamında 3 bin 900 metrekarelik rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

Limana hizmet verecek Gümrük ve İdare Binasının temel betonu dökülürken, bodrum kat demir, kalıp ve beton çalışmaları devam ediyor.

AYDA 10 BİN TURİSTİN ŞEHRİ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Çalışmalar tamamlandığında ilk etapta haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin Altınordu Rıhtımı'na gelmesi bekleniyor. Bu da her ay yaklaşık 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor.

Rıhtımda başlayacak bu yeni dönem yalnızca deniz turizmini değil; şehir ekonomisini, esnafı ve Ordu'nun tanıtımını da doğrudan etkileyecek.