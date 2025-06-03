Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Havai elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından başlayan düzenlemelerle birlikte cadde, modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesinde kapsamlı bir yol yenileme çalışmasını tamamladı. Toplam 700 metre uzunluğundaki cadde boyunca her iki tarafta 1.300 metre bordür, 450 adet sınır malzemesi ve 900 adet bordür taşı kullanılarak kaldırım düzenlemeleri yapıldı. Kaldırımlar, 3.000 metrekare mineralli parke taşı ile yeniden döşendi. Ayrıca cadde boyunca 18 adet dekoratif aydınlatma yerleştirildi ve çevredeki ağaçlar süslenerek estetik bir dokunuş kazandırıldı.

KONFORLU ULAŞIM

Asfalt yenileme çalışmaları kapsamında ise caddenin eskiyen yüzeyi tamamen kaldırıldı. Yerine 1.200 ton binder ve 800 ton aşınma tabakası olmak üzere toplam 2.000 ton asfalt serildi. Böylece cadde, 7,5 metre genişliğinde, çağdaş ve konforlu bir ulaşım aksına dönüştü. Alt yapı kurumlarının kapakları da yeni yol seviyesine uygun hale getirilirken, son olarak yol çizgileri çizilerek trafik güvenliği artırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yenişehir Mahallesi’nde yapılan bu kapsamlı çalışmanın bölge halkının yaşam kalitesini artıracağını belirterek, benzer düzenlemelerin kent genelinde sürdürüleceğini ifade etti.