Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan anıtsal yapı kalıntıları nedeniyle Osmaniye Mahallesi'ndeki iki parsel, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait bazı taşınmazlara ilişkin önemli bir karar aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1036 ada 8 ve 9 parsellerde gerçekleştirilen tespit çalışmaları sonucunda, hafriyat sırasında ortaya çıkarılan kalıntıların Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait anıtsal bir yapıya ait olduğu değerlendirildi.

MERMER YAPI PARÇALARI VE DUVAR KALINTILARI BULUNDU

Kurul kararında, alanda horasan harçlı duvar kalıntıları, mermer arşitrav parçaları ve çeşitli mermer yapı öğelerine rastlandığı belirtildi. Söz konusu buluntuların kültür varlığı niteliğinde olması nedeniyle alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

Kararla birlikte hazırlanan sit fişi uygun bulunurken, taşınmazların tapu kayıtlarına '1. derece Arkeolojik Sit Alanındadır' şerhi işlenecek.

KORUMA KOŞULLARI 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Osmaniye Mahallesi Anıtsal Yapı Kalıntısı 1. derece Arkeolojik Sit alanı için geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını da belirledi. Buna göre, söz konusu koruma koşulları 2863 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi kapsamında 3 yıl süreyle geçerli olacak.

BİLİMSEL KAZI HAZIRLIKLARI YAPILACAK

Kararda ayrıca, alanda bilimsel kazı çalışmalarına başlanıncaya kadar mevcut kalıntıların ve mimari öğelerin korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına hükmedildi. Bu kapsamda gerekli işlemlerin ilgili müze müdürlüğü tarafından yürütülerek Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi kararlaştırıldı.