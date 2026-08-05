Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Nostaljinin Kalbi Fuar 38 etkinlikleri kapsamında Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden 'Neşeli Günler' filmini vatandaşlarla birlikte izledi.

KAYSERİ (İGFA) - Açık hava sinema etkinliğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal, kültür ve sanat dolu günlerin yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 'Fuar 38', birbirinden özel etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinliklerin ilk gününde Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, ikinci gününde beğeniyle takip edilen Bora Dayıoğlu, üçüncü gününde ise sevilen sanatçı Gamze İleri sahne alarak vatandaşlara müzik dolu akşamlar yaşattı. Dördüncü gün etkinliklerinde ise Türk sinemasının efsane yapımlarından biri olan 'Neşeli Günler', açık hava sineması keyfiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

NOSTALJİNİN KALBİ FUAR 38'DE YEŞİLÇAM RÜZGÂRI ESTİ

Film gösterimini eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve memnuniyetlerini dinledi. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, böyle anlamlı bir organizasyonu şehre kazandırdığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak etkinliklere büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, geçmişin güzel hatıralarını yeniden yaşayabileceği etkinliklere büyük önem veriyoruz. Nostaljinin Kalbi Fuar 38, kültürümüzü, sanatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi buluşturan önemli bir organizasyon oldu. Yeşilçam, hepimizin hafızasında özel bir yere sahip. Bir dönem hepimizi güldüren, düşündüren ve aile sıcaklığını hissettiren filmler bugün de aynı duyguları yaşatıyor. Neşeli Günler gibi unutulmaz bir eseri hemşehrilerimizle birlikte açık havada izlemek bizler için de çok güzel bir anı oldu. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sosyal hayatına değer katacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz. Fuar 38'e gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum.' ifadeleri kullandı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Yeşilçam'ın sıcak atmosferi yeniden yaşanırken, katılımcılar hem nostaljik bir film keyfi yaşadı hem de aileleriyle birlikte unutulmaz bir akşam geçirdi.