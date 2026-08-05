İzmir'de Karabağlar Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında sahipsiz atık sorunu, ruhsatsız hurda depoları, Uzundere Cemevi, afet hazırlıkları ve Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nin son durumu ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren çevre, altyapı ve yatırım projeleri görüşüldü.

Sahipsiz atık sorununa ilişkin bilgi veren Başkan Kınay, sanayi ve işletmelerden kaynaklanan atıkların belediyeye yıllık yaklaşık 80 milyon liralık ek yük getirdiğini belirterek, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İlçedeki 55 ruhsatsız hurda deposunun mühürlendiğini, 51 dosya hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Toplantıda depremde zarar gören Uzundere Cemevi'nin yeniden inşası için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşılırken, Karabağlar Belediyesi ile AKUT arasındaki afet iş birliği protokolünün yenilenmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Kınay ayrıca, yapımı süren Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nin sonbaharda hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Mecliste amatör spor kulüpleri ile engelli spor kulüplerine nakdi ve ayni destek verilmesine ilişkin önerge ise değerlendirilmek üzere komisyonlara sevk edildi.

Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimini 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecek.